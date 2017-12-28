Поезда на МЦК временно перестали делать остановку на станции "Коптево"

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Поезда на Московском центральном кольце временно проезжают станцию "Коптево" без остановки. Об этом сообщается в официальном канале МЦК в Telegram.

"Поезда на МЦК временно проезжают мимо станции "Коптево", – говорится в тексте сообщения.

Как уточнили в администрации МЦК, эти меры были приняты в целях безопасности пассажиров, после того, как на станции были обнаружены оставленные без присмотра вещи. На место происшествия уже вызвали сотрудиников правоохранительных органов.