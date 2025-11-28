В Китае мужчина нашел под капотом автомобиля 18 кг фундука

Фото: youtube.com/@meilikejia1

Житель китайского города Цзиси заглянул под капот и нашел там 18 килограммов фундука, передает Oddity Central.

По данным СМИ, автомобилист жаловался на странное дребезжание под капотом и поломку системы отопления. Орехов оказалось так много, что они попали даже в салонный фильтр. На удаление фундука пришлось затратить больше 2 часов.

Машина почти все время стояла в гараже, поэтому владелец авто исключил версию с белками. При этом он заметил пропажу свыше половины мешка с фундуком, который он хранил в гараже. Он предположил, что орехи перенесли крысы, поселившиеся в его авто.

Поэтому автомобилист решил установить ловушки и защитить машину от подобного в будущем.

Ранее часть города Улан-Удэ осталась без электроснабжения, включая колесо обозрения с пассажирами. Позже в филиале "Бурятэнерго" уточнили, что энергоснабжение было нарушено из-за попадания крысы в ячейку секционного выключателя электроустановки.

