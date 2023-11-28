Движение в Северо-Западном тоннеле восстановили после возгорания автомобиля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение в Северо-Западном тоннеле полностью восстановлено после возгорания автомобиля. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее в Дептрансе заявили, что в тоннеле было затруднено движение в направлении МКАД из-за возгорания машины. Для проезда была доступна одна полоса. В департаменте уточнили, что обстоятельства происшествия и данные о пострадавших выясняются.



Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве