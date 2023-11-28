28 ноября, 19:58Транспорт
Движение в Северо-Западном тоннеле восстановили после возгорания автомобиля
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение в Северо-Западном тоннеле полностью восстановлено после возгорания автомобиля. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Ранее в Дептрансе заявили, что в тоннеле было затруднено движение в направлении МКАД из-за возгорания машины. Для проезда была доступна одна полоса. В департаменте уточнили, что обстоятельства происшествия и данные о пострадавших выясняются.
Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве
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