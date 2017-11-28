Столичное метро перевели на усиленный режим работы из-за снегопада

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Московский метрополитен перешел на усиленный режим работы из-за снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"Несмотря на то, что в настоящий момент в Москве идет снег, московское метро работает в штатном режиме, поезда следуют согласно графикам по всем линиям", − говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что декабрь в Москве начнется с усиления ветра, мокрого снега и гололедицы. По прогнозам синоптиков, порывы ветра в городе местами могут достигать скорости 15–20 метров в секунду.