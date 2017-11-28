Турникеты в автобусах повышенной вместимости уберут с 1 января

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Турникеты уберут из автобусов особо большой вместимости с 1 января 2018 года. К таковым относятся 22% машин, работающих в городе, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"С 1 января 2018 года будут отменены все турникеты в автобусах особо большой вместимости. Можно будет входить во все двери", – сказал глава Дептранса. Он уточнил, что "всего существует порядка 60 маршрутов, где преимущественно автобусы особо большой вместимости". Так же турникеты уберут из трехсекционных трамваев – "на всех маршрутах"

Чем меньше будет турникетов в машинах, тем больше валидаторов. "Новые валидаторы в транспорте будут приспособлены к оплате бесконтактными банковскими картами", – подчеркнул Максим Ликсутов.

По улицам Москвы ездит около 6,5 тысяч пассажирских автобусов. До 2020 года включительно появится еще порядка 3 тысяч. К 2021 году мэрия планирует отказаться от закупок автобусов без электропривода. Уже до конца 2017 года будет объявлен конкурс по закупке электробусов: три лота по 100 машин.