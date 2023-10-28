Почти два миллиона километров проехали москвичи на новых электровелосипедах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Почти два миллиона километров проехали пользователи городского проката на электровелосипедах новой модели в этом сезоне. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В этом сезоне для москвичей доступны три тысячи современных бесстанционных электровелосипедов. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, для удобства пользователей Дептранс постоянно обновляет техническую базу городского проката.

"Жители и гости столицы уже оценили их и проехали почти два миллиона километров. Мы продолжаем интегрировать велопрокат в транспортную систему города по поручению Мэра Москвы", – отметил Максим Ликсутов.

Сообщается, что держатели безлистного билета "Единый" и карты москвича смогут покататься на городских велосипедах бесплатно до конца сезона.

Ранее пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила, что инспекторы МАДИ эвакуировали с велодорожек 3 тысячи автомобилей за девять месяцев. Из них 746 машин – это люксовые иномарки. В Дептрансе отметили, что в 2023 году более 20 тысяч водителей припарковались на велодорожках. Штраф за это нарушение составляет три тысячи рублей.