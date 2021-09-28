Трамваи задерживаются в районе станции метро "Семеновская" из-за ДТП

Фото: Агентство "Москва"

Трамваи четырех маршрутов задерживаются в районе станции метро "Семеновская" из-за ДТП на путях, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"В районе метро "Семеновская" из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 11, 34, 36, 46", – говорится в сообщении.

В Дептрансе добавили, что маршруты этих трамваев временно изменены.

Ранее сообщалось, что авария с участием шести автомобилей произошла на Щелковском шоссе, в районе пересечения с улицей Монтажной. Из-за ДТП оказались перекрыты три полосы в сторону центра.

