В районе Щелковского шоссе в Москве затруднено движение из-за ДТП

16:07
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Авария с участием шести автомобилей произошла на Щелковском шоссе, в районе пересечения с улицей Монтажной. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"Шесть автомобилей столкнулось на Щелковском шоссе в районе дома 25/15, строения 1 (в районе пересечения с улицей Монтажной). На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.
Из-за аварии перекрыли три полосы в сторону центра. Водителей предупреждают, что для движения свободна одна полоса.
Позднее во вторник, в 16:57, пресс-служба Дептранса сообщила о восстановлении движения на Щелковском шоссе после ДТП.
Ранее в ГИБДД столицы сообщили о пресечении более 24 тысяч нарушений правил перевозки детей в автомобиле.
В ведомстве подчеркнули, что применение детских кресел является важнейшим условием для обеспечения безопасности юных пассажиров. Детские удерживающие устройства позволяют снизить риск получения травм, включая несовместимые с жизнью, в случае ДТП.
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