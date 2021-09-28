В районе Щелковского шоссе в Москве затруднено движение из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Авария с участием шести автомобилей произошла на Щелковском шоссе, в районе пересечения с улицей Монтажной. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Шесть автомобилей столкнулось на Щелковском шоссе в районе дома 25/15, строения 1 (в районе пересечения с улицей Монтажной). На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

Из-за аварии перекрыли три полосы в сторону центра. Водителей предупреждают, что для движения свободна одна полоса.

Позднее во вторник, в 16:57, пресс-служба Дептранса сообщила о восстановлении движения на Щелковском шоссе после ДТП.

Ранее в ГИБДД столицы сообщили о пресечении более 24 тысяч нарушений правил перевозки детей в автомобиле.

В ведомстве подчеркнули, что применение детских кресел является важнейшим условием для обеспечения безопасности юных пассажиров. Детские удерживающие устройства позволяют снизить риск получения травм, включая несовместимые с жизнью, в случае ДТП.