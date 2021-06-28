Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение поездов на Филевской линии метро восстановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Движение поездов на Филевской линии (4) восстановлено", – говорится в сообщении.

Ранее движение поездов между станциями "Киевская" и "Кунцевская" (наземный участок) Филевской линии метро временно было остановлено из-за ливня. Приостановить движение пришлось для обеспечения безопасности пассажиров во время обильных осадков.

Пассажиров призывали пользоваться Арбатско-Покровской линией. В результате временного закрытия участка линии были запущены бесплатные автобусы КМ.