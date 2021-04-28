Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

11:00

Электробусы Москвы перевезли 85 млн пассажиров с начала работы

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около пяти тысяч пассажиров ежедневно пользуются московскими электробусами, сообщает пресс-служба департамента транспорта в своем телеграм-канале. Всего с сентября 2018 года этот вид транспорта перевез 85 миллионов пассажиров.

В ведомстве подчеркнули, что электробус – один из самых популярных московских видов транспорта. В салонах электробусов есть разъемы для зарядки гаджетов, система климат-контроля, медиаэкраны с информацией.

Отмечается также, что столичный электробус на 30% дешевле моделей других производителей, например, польских и немецких.

Всего в столице работают 600 электробусов на 45 маршрутах. В этом году планируется увеличить электробусный парк до тысячи машин. К 2030 году весь наземный транспорт полностью "позеленеет" – в городе будут ходить только электробусы и трамваи.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги развития наземного общественного транспорта за 10 лет. Мэр напомнил, что с 1992 года наиболее популярным наземным транспортом города были маршрутки, которые обслуживали самые ходовые и выгодные маршруты, оккупировав остановки около станций метро.

По его словам, в 2022 году на маршруты выйдут первые электробусы-"гармошки", которые вмещают до 135 пассажиров. Число зарядных станций увеличится до 383. Это позволит расширить сеть на новые районы.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать