Электробусы Москвы перевезли 85 млн пассажиров с начала работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около пяти тысяч пассажиров ежедневно пользуются московскими электробусами, сообщает пресс-служба департамента транспорта в своем телеграм-канале. Всего с сентября 2018 года этот вид транспорта перевез 85 миллионов пассажиров.

В ведомстве подчеркнули, что электробус – один из самых популярных московских видов транспорта. В салонах электробусов есть разъемы для зарядки гаджетов, система климат-контроля, медиаэкраны с информацией.

Отмечается также, что столичный электробус на 30% дешевле моделей других производителей, например, польских и немецких.

Всего в столице работают 600 электробусов на 45 маршрутах. В этом году планируется увеличить электробусный парк до тысячи машин. К 2030 году весь наземный транспорт полностью "позеленеет" – в городе будут ходить только электробусы и трамваи.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги развития наземного общественного транспорта за 10 лет. Мэр напомнил, что с 1992 года наиболее популярным наземным транспортом города были маршрутки, которые обслуживали самые ходовые и выгодные маршруты, оккупировав остановки около станций метро.

По его словам, в 2022 году на маршруты выйдут первые электробусы-"гармошки", которые вмещают до 135 пассажиров. Число зарядных станций увеличится до 383. Это позволит расширить сеть на новые районы.