Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Транспортную карту "Тройка" протестируют в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"В Рязанской области можно будет оплачивать проезд картой "Тройка" – это соглашение правительства Москвы и Рязанской области", – уточнили в ведомстве.

Проект будет запущен полноценно по результатам предварительного тестирования. Глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов отметил, что оплата проезда упростится более чем для 500 тысяч жителей Рязани.

В настоящий момент московская билетная система на основе карт "Тройка" запущена в 17 регионах России, в частности в Московской, Тульской, Ростовской и Ульяновской областях.

25 марта стало известно, что проезд по карте "Тройка" теперь можно оплатить в Ингушетии. Сервис доступен в Магасе и Назрани.