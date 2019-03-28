Hyundai может купить российские заводы Ford

Инвесторы из Азии проявляют интерес к покупке российских заводов Ford. В частности, речь идет о корейском автоконцерне Hyundai, сообщает газета "Известия" со ссылкой на осведомленные источники.
"Он уже подписал обязательства в рамках специального инвестконтракта. Планировалось расширение мощностей", – сказал собеседник издания.
Пресс-секретарь СП Ford Sollers Екатерина Комарова сообщила изданию, что переговоры о покупке производственных площадок идут.
Ранее стало известно, что автоконцерн Ford планирует завершить выпуск легковых автомобилей в России к июлю. К этому времени закроются площадки в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге.
27 марта вице-премьер Дмитрий Козак объявил, что в России больше не будут собирать легковые автомобили марки Ford. Концерн столкнулся с проблемой сбыта продукции, поэтому решил "не продолжать самостоятельный бизнес" в стране.
Ford был первым крупным автоконцерном, который открыл сборочное производство автомобилей в РФ.
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