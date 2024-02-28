Мантуров заявил, что выпуск машин на бывшем заводе Mercedes запланирован на 2024 год

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Производство машин на бывшем заводе Mercedes-Benz в Московской области может начаться уже в этом году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

"В этом году должны запустить", – ответил министр на вопрос о планах запуска производства на бывшем заводе Mercedes.

В настоящее время площадка принадлежит дилеру "Автодом".

Накануне автосборочное предприятие "Автотор" сообщило о намерении начать выпуск автомобилей марки Forthing в Калининграде уже в марте 2024 года. В пресс-службе компании уточнили, что к запуску готовят сразу три модели бренда: кроссоверы Forthing T5, Forthing T5 EVO и MPV Forthing M4 Yacht.

До этого сообщалось, что бывший завод Hyundai в Петербурге начал производить автомобили под новым брендом Solaris. В линейке марки в настоящий момент доступны четыре модели: Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX.