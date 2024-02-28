Движение на станции Апрелевка МЖД восстановили после схода поезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение поездов на станции Апрелевка МЖД, где ранее произошел сход поезда с рельсов, было восстановлено по всем путям. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги.

Восстановительные работы после произошедшего были завершены в 16:35, уточнил перевозчик.

"Железнодорожники приложили максимальные усилия для восстановления движения в штатном режиме до часа пик. Принимаем меры для сокращения времени опоздания пригородных поездов Киевского направления", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в компании принесли извинения за доставленные неудобства.

Инцидент произошел 28 февраля в середине состава пригородного поезда № 6683 Марьина Роща – Апрелевка. Пассажиров вывели через головной вагон, никто не пострадал.

В связи с ситуацией временно задерживались электрички в сторону Москвы и области. Планировавшим поездки со станции Апрелевка Киевского направления МЖД в сторону Москвы предложили воспользоваться пригородными поездами дальних рейсов.

На фоне произошедшего Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. Ведомство намерено выяснить, соблюдались ли требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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