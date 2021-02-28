Движение на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции "Октябрьское поле" до станции "Полежаевская" восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

"Движение поездов на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено", – говорится в сообщении.

Ранее в Дептрансе сообщили, что движение на участке Таганско-Краснопресненской линии было приостановлено по техническим причинам.