Испытания беспилотного трамвая в столице планируют завершить в конце года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице до конца года планируют завершить тестовые испытания беспилотного трамвая. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ООО "ПК Транспортные системы".
Уточняется, что испытания проводят уже около шести месяцев под наблюдением опытных водителей.
"Последний завершенный этап разработки системы проводился на маршруте № 17 в дневное время специалистами Cognitive Technologies и ООО "ПК ТС" совместно, и на протяжении всего теста не было выявлено ни одной ошибки в работе системы", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в конце текущего года планируется завершить испытания.
На данный момент уже удалось реализовать ряд функций, которые касаются управления в трамвайном вагоне.
"Среди них: ограничение скорости на маршруте согласно собранным данным, позволяющая в каждой точке уже знакомого для техники маршрута устанавливать и держать максимальную безопасную скорость с учетом погодных условий; автоматическое снижение скорости или торможение перед препятствиями и прочие", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что от Калужского шоссе до Троицка в ТиНАО проложат 12 километров линий трамвайных путей. Трамвайная линия предусмотрена в составе проектируемой дороги от поселка Газопровод до Бутова.
Предполагается, что линия протянется дальше и замкнет кольцо на территории Коммунарки и прилегающей к ней территории. Сроки начала строительства станут известны после начала реализации проекта административно-делового центра в Коммунарке.
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