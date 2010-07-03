Бесшумно и комфортно. Как в столице обновляется парк трамваев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Трамваи нового поколения "Витязь-Москва" запустят на маршрутах депо имени Русакова, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Современные вагоны уже начали поступать в депо. Первые из них выйдут на рейсы в центре и на востоке столицы уже в течение месяца.

На сегодняшний день пассажиров в городе перевозят 250 трамваев "Витязь-Москва". Они работают на направлениях Октябрьского депо и депо имени Баумана. Данные маршруты проходят на северо-востоке, востоке, юго-востоке, юге и в центре столицы.

Новые трамваи запустили в Москве в 2017 году. С тех пор они перевезли уже 95 миллионов пассажиров. Вагоны "Витязей" полюбились горожанам и гостям столицы. Ежедневно ими пользуются 315 тысяч человек.

Транспорт отличается бесшумностью хода. Вагоны низкопольные, что облегчает посадку и высадку пассажиров с ограниченными возможностями. Трамваи оснащены системами климат-контроля и спутниковой навигации, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Составы "Витязь-Москва" работают без турникетов и вмещают до 260 человек.

Работы по обновлению столичного трамвайного парка будут продолжены. До конца года в Москву поступит более 70 трамвайных единиц нового поколения.

К 2024 году трамвайный парк Москвы будет полностью состоять из новых составов. Всего в городе работает свыше 800 трамваев.

Ранее сообщалось, что на московские дороги выйдет первый в России беспилотный трамвай, созданный на базе модели "Витязь-Москва".

Тестовый маршрут "Останкино-Медведково" будет курсировать без пассажиров. Для обеспечения безопасности в кабине будет находиться вагоновожатый. Он будет наблюдать, как умная система управляет транспортом.