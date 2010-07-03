Трамваи "Витязь-М" перевезли 95 миллионов пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Трамваи нового поколения "Витязь-М" с момента запуска перевезли 95 миллионов пассажиров. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Инновационный транспорт начал курсировать по улицам столицы в 2017 году. В настоящий момент в городе насчитывается свыше 240 "Витязей". Они работают на северо-востоке, востоке, юго-востоке, юге и в центре Москвы.

До конца года будут запущены еще 100 трамваев нового поколения, а к 2024 году городской трамвайный парк будет состоять из "Витязей".

"Витязь-М" – одни из самых лучших в мире трамваев с поворотной тележкой, которая обеспечивает плавность хода. Они очень популярны у москвичей и гостей столицы – каждую неделю ими пользуются почти 1,5 миллиона человек", – отметил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Лискутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с момента запуска в октябре 2016 года маршрутной сети "Магистраль" ей воспользовались 320 миллионов пассажиров. Проект включил в себя 17 магистральных маршрутов, 15 – районных и семь – социальных.

