Дополнительные терминалы по продаже билетов появятся в городе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В столице установили почти 180 терминалов для покупки проездных билетов, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Стоят они возле станций метро, вузов и торговых центров, а также на остановках наземного общественного транспорта.

До конца года появится еще около 70 таких автоматов. Список адресов, где их установят, сейчас прорабатывается. Благодаря ним купить проездной билет можно в любое время суток.

С помощью автоматов можно пополнить карту "Тройка", карты москвича для школьника, студента, ординатора и аспиранта. Также можно приобрести билеты "Единый" на одну или две поездки и проверить баланс проездного.

Аппараты принимают как наличные, так и банковские карты. Оплатить проездной можно и бесконтактным способом: банковскими картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave, и смартфонами с функцией Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Интерфейс разработан в том числе на английском языке.

Ранее министерство транспорта выпустило приказ, позволяющий использовать карту "Тройка" при поездке на Московских центральных диаметрах. Документ разрешает использовать для оплаты проезда на пригородных поездах, в том числе на МЦД, городские билеты, банковскую карту, гаджеты с технологией NFC, электронные билеты и QR-код.

Пассажир должен будет валидировать билет в начале и конце поездки. Эта возможность будет доступна и на остановочных пунктах без турникетов. Такая практика удобна для транспортных систем с зональной оплатой проезда, когда стоимость проезда формируется автоматически в зависимости от дальности поездки. Метро и МЦК изменения не коснутся, зональные тарифы на проезд там вводить не будут.