Сбой в движении поездов произошел на Киевском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение поездов на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) через станцию Бекасово-1 приостановлено по техническим причинам. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что железнодорожники делают все необходимое для скорейшего возобновления движения.

Ранее сообщалось, что аэроэкспрессы до аэропорта Внуково с 27 декабря стали делать остановку на станции Аминьевская Киевского направления МЖД.

Поезда останавливаются на станции в 10 минут каждого часа. Приобрести билет на поезд можно в билетных автоматах, на сайте или в специальном приложении.

