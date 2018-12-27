Станцию МЦК Крымская и ТРЦ "РИО" соединит надземный пешеходный переход

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила строительство надземного пешеходного перехода между станцией МЦК Крымская и ТРЦ "РИО" (улица Большая Черемушкинская, 1).
Высота перехода составит 13,7 метра, площадь – 790 квадратных метров. Проект планировки территории подготовит инвестор – ОАО "Автокомбинат-23".
Ранее сообщалось, что станцию МЦК "Крымская" соединят со станцией "Севастопольский проспект" Коммунарской линии метро. Открытие станции метро планируется в 2023 году.
Также в 2019 году продолжится интеграция МЦК с железной дорогой. В следующем году появится пересадка между платформой "НАТИ" МЖД и станцией МЦК "Лихоборы". Дополнительные переходы построят в районе станций МЦК "Бульвар Рокоссовского", "Локомотив" и "Верхние котлы".
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