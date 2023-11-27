Движение поездов на Черноморском побережье восстановлено

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Железнодорожное движение поездов восстановили на Черноморском побережье, сообщается в телеграм-канале РЖД.



"Открыли движение по одному пути на участке Лазаревская – разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где ранее произошел подмыв насыпи железной дороги", – подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, продолжаются работы по укреплению берега и восстановлению контактной сети. Железнодорожники пытаются минимизировать опоздания поездов.

Уточняется, что сейчас в пути задерживается 27 пассажирских поездов дальнего следования. В частности, на железнодорожном перегоне от Туапсе до Адлера отменили 21 пригородный поезд и сократили маршрут для еще 6.

"Пассажиры поездов, которые задерживаются более чем на 4 часа, обеспечиваются питанием и водой", – указали в РЖД. В частности, на различных станциях юга РФ им выдали около 8 000 продуктовых наборов.



Также в пресс-службе мэрии Сочи заявили РИА Новости, что пять задержанных составов уже отправились с вокзала города-курорта.

"Да, пошли, первый поезд пустили Адлер-Москва, 420 пассажиров", – уточнили в пресс-службе

Ранее сообщалось, что из-за погодных условий случилось отключение напряжения контактной сети на участке от Адлера до Хосты, на перегонах Лазаревское – Лоо и Лоо – Дагомыс на железнодорожные пути упали деревья, а в районе станции Лазаревская подмыло один из путей.

Для ликвидации стихии привлекли около 150 работников железной дороги. Всего было задержано около 50 поездов. В свою очередь федеральная пассажирская компания вернет деньги или обменяет билеты пассажирам, чьи поезда отменили или задержали из-за непогоды в Краснодарском крае.

26 ноября берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы Крыма оказались обесточены, на море наблюдается шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории. В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час.

Из-за непогоды около 498 тысяч жителей остались без электроэнергии. А из-за шторма в районе Анапы на мель выбросило сухогруз BLUE SHARK под флагом Белиза. Из-за непогоды на юге РФ погибли 4 человека.

Синоптики сообщили, что погода на юге России улучшится 30 ноября