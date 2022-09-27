Москомархитектура: маршрут БКЛ учитывает перспективы городского развития

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Маршрут Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро учитывает особенности уже сложившейся и перспективной городской среды, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Разработка вариантов трассировки линии метро, размещение станций и организация пересадочных узлов БКЛ метро учитывает особенности уже сложившейся и перспективной городской среды", – отметила она.

Маршрут БКЛ проложен с учетом массы планировочных, градостроительных, инженерных и других ограничений.

"БКЛ проходит по 26 районам в срединной зоне города, что обусловлено комплексом градостроительных и инженерно-технических показателей, одним из которых является избежание дублирования трассы МЦК", – рассказала Княжевская.

Председатель Москомархитектуры добавила, что с запуском БКЛ более двух миллионов горожан смогут пользоваться метро в шаговой доступности, а около 1,5 миллиона человек будут работать рядом со станциями.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев рассказал, что для комфортного и быстрого перехода с одного вида транспорта на другой в Москве на базе Большой кольцевой линии предполагается построить 22 транспортно-пересадочных узла.

По его словам, ТПУ помогают не только удобно переходить на разные виды транспорта, но и расширяют возможности появления новых точек притяжения активности за пределами центральной части столицы. Он подчеркнул, что строительство подобных узлов в районах обеспечит там инфраструктуру.

