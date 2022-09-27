Москомархитектура: маршрут БКЛ учитывает перспективы городского развития

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Маршрут Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро учитывает особенности уже сложившейся и перспективной городской среды, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"Разработка вариантов трассировки линии метро, размещение станций и организация пересадочных узлов БКЛ метро учитывает особенности уже сложившейся и перспективной городской среды", – отметила она.
Маршрут БКЛ проложен с учетом массы планировочных, градостроительных, инженерных и других ограничений.
"БКЛ проходит по 26 районам в срединной зоне города, что обусловлено комплексом градостроительных и инженерно-технических показателей, одним из которых является избежание дублирования трассы МЦК", – рассказала Княжевская.
Председатель Москомархитектуры добавила, что с запуском БКЛ более двух миллионов горожан смогут пользоваться метро в шаговой доступности, а около 1,5 миллиона человек будут работать рядом со станциями.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев рассказал, что для комфортного и быстрого перехода с одного вида транспорта на другой в Москве на базе Большой кольцевой линии предполагается построить 22 транспортно-пересадочных узла.
По его словам, ТПУ помогают не только удобно переходить на разные виды транспорта, но и расширяют возможности появления новых точек притяжения активности за пределами центральной части столицы. Он подчеркнул, что строительство подобных узлов в районах обеспечит там инфраструктуру.
Москвичам рассказали о строительстве БКЛ метро
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: