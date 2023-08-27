Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Движение на перекрытом участке Люблинско-Дмитровской линии откроется на день раньше срока, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Завтра (28 августа. – Прим. ред.) с 05:30 утра, на день раньше срока, откроем движение на участке Люблинско-Дмитровской линии от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская", – отметили в ведомстве.

В Дептрансе подчеркнули, что строители закончили работы по интеграции нового участка Люблинско-Дмитровской линии до станции "Физтех" раньше срока. С утра понедельника, 28 августа, пассажиры смогут вновь пользоваться привычными маршрутами.

"Новые станции Люблинско-Дмитровской линии уже скоро откроются для пассажиров и поездки 500 тысяч москвичей станут еще комфорнее", – заключили в ведомстве.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что названия перспективных станций начали добавлять на указатели салатовой линии Московского метрополитена. Речь идет о станциях "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". В ведомстве уточнили, что пока названия закрыты полупрозрачной полосатой лентой, чтобы пассажиры не запутались в маршрутах.



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