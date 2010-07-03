Более 40 дополнительных электричек запустят для участников "Армии-2019"

Фото: Максим Денисов/портал мэра и правительства Москвы

Более 40 дополнительных рейсов электропоездов запустят на Белорусском и Киевском направлениях МЖД для перевозки участников форума "Армия-2019", сообщает пресс-служба магистрали.

"МЖД совместно с компанией-перевозчиком назначает 41 дополнительный электропоезд на Белорусском и Киевском направлениях МЖД с 28 по 30 июня 2019 года, в дни проведения открытых мероприятий международного военно-технического форума "Армия-2019" в КВЦ "Патриот", – говорится в сообщении.

Как уточняется, участники и гости форума смогут на электричке добраться до станций Голицыно, Кубинка-1 и Селятино, а дальше на автобусах, которые предусмотрены организаторами.

28 июля на участке Москва – Кубинка-1 на Белорусском направлении запустят дополнительно четыре электрички, а 29 и 30 июня между Москвой и станциями Кубинка-1, Дорохово, Голицыно и Звенигород назначено 15 дополнительных электропоездов, из них четыре экспресса на участке Москва – Кубинка-1 с дополнительными остановками на станциях Голицыно и Одинцово.

Также 29 и 30 июня некоторым электричкам продлят маршрут до станции Кубинка-1.

На Киевском направлении 28 июня на участке Москва – Селятино запустят четыре дополнительных рейса, а 29 и 30 июня будут курсировать 18 дополнительных поездов.

Ранее сообщалось, что более 20 экипажей пилотажных групп продемонстрировали свое мастерство на форуме "Армия-2019".

На выставке можно увидеть тысячи уникальных военных разработок – роботов, беспилотники, бронемашины.

Масштабную экспозицию разместили сразу на трех площадках: на полигоне Алабино, аэродроме Кубинке и в парке "Патриот".

