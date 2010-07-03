Porsche и Bentley чаще всего эвакуируют в Москве за неправильную парковку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Водители автомобилей Mercedes и BMW чаще всего скрывают номера при парковке, а за последние три месяца за неправильную парковку эвакуировали более девяти тысяч автомобилей класса люкс.

"Среди них: 404 Porsche, 18 Bentley, 11 Maserati, 8 Rolls-Royce, 3 Lamborghini и 1 Ferrari ", – говорится в сообщении АМПП в Twitter.

Ранее в АМПП назвали самую распространенную ошибку при оплате парковки в столице – неправильный ввод номера автомобиля. Водители меняют местами буквы и цифры, путают коды регионов. Кроме того, автомобилисты могут занять места для грузовиков и автобусов, а также оплатить парковку не в той зоне или после того, как истекут предназначенные для этого пять минут.

Автомобилистам рекомендуют проверять введенную при оплате информацию, а также следовать указаниям дорожных знаков и обращать внимание на информационные щиты, расположенные на парковках.

