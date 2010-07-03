Несколько электричек задержаны на Ярославском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Несколько электричек задержаны на Ярославском направлении Московской железной дороги.

"На Ярославском направлении в пути задержаны несколько пригородных поездов по техническим причинам", – говорится в сообщении ЦППК в Twitter.

Отмечается, что диспетчеры МЖД делают все возможное для того, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график.

Ранее сообщалось о том, что утром 23 мая по техническим причинам электрички на Белорусском направлении следовали с увеличенными интервалами. Задержки возникли и в движении некоторых пригородных поездов на Савеловской линии.