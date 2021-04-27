Прокуратура начала проверку после сообщений об отмене рейса в Черногорию из Москвы

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Транспортная прокуратура начала проверку в связи с появлением сведений в СМИ об отмене рейса Москва – Тиват в Черногорию. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что специалисты свердловской транспортной прокуратуры проверят исполнение законодательства о защите прав потребителей .

Ранее сообщалось, что самолет "Уральских авиалиний" должен был выполнить рейс в Черногорию, авиасообщение с которой официально приостановлено из-за коронавируса, утром 26 апреля. Сперва вылет был запланирован на 09:00, затем его перенесли на 10:00, а после отменили. Отмечается, что пассажиры успели пройти регистрацию и паспортный контроль.