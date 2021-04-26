"Уральские авиалинии" вернут деньги пассажирам за отмененный рейс в Черногорию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Уральские авиалинии" вернет в полном объеме деньги клиентам, которые приобрели билеты на рейс Москва – Тиват, сообщает ТАСС.

Самолет "Уральских авиалиний" должен был выполнить рейс в Черногорию, авиасообщение с которой официально приостановлено из-за коронавируса, утром 26 апреля.

Сперва вылет был запланирован на 09:00, затем его перенесли на 10:00, а после отменили. Сообщалось, что пассажиры успели пройти регистрацию и паспортный контроль.

Россия с 1 апреля возобновила регулярное пассажирское авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Помимо этого, увеличилось число регулярных рейсов с Кубой, Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ.