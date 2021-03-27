Рекордное число поездок за сутки с начала пандемии зафиксировано в столичном метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пассажиропоток в столичной подземке в рабочие дни на неделе составил свыше 7 миллионов человек за сутки. Данный показатель стал рекордным с начала пандемии, заявили в Telegram-канале Дептранса Москвы.

Как уточнили в департаменте, больше всего пассажиров было на станциях рядом с ж/д вокзалами, около крупных производств, а также возле торговых центров.

"Уже сейчас пассажиропоток восстановился на 80% (если сравнивать с уровнем 2019 года)", – добавили в пресс-службе ведомства.

Москвичам и гостям города напомнили, что при поездах в общественном транспорте надо пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Ранее в Дептрансе рассказали об оформлении новых станций Троицкой линии метро. С 17 марта в сервисе "Активный гражданин" в рамках общественных обсуждений начали собирать мнения по 93 градостроительным проектам.