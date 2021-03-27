Участок Калужско-Рижской линии метро временно закрыт

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

17:26

Рекордное число поездок за сутки с начала пандемии зафиксировано в столичном метро

транспорт метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пассажиропоток в столичной подземке в рабочие дни на неделе составил свыше 7 миллионов человек за сутки. Данный показатель стал рекордным с начала пандемии, заявили в Telegram-канале Дептранса Москвы.

Как уточнили в департаменте, больше всего пассажиров было на станциях рядом с ж/д вокзалами, около крупных производств, а также возле торговых центров.

"Уже сейчас пассажиропоток восстановился на 80% (если сравнивать с уровнем 2019 года)", – добавили в пресс-службе ведомства.

Москвичам и гостям города напомнили, что при поездах в общественном транспорте надо пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Ранее в Дептрансе рассказали об оформлении новых станций Троицкой линии метро. С 17 марта в сервисе "Активный гражданин" в рамках общественных обсуждений начали собирать мнения по 93 градостроительным проектам.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать