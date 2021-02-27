Рейс из Дубая в Москву задержан до вечера по техническим причинам

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Дубая (ОАЭ) в Москву задержан до вечера по техническим причинам. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании Юлию Спивакову.
"Уже после посадки пассажиров при подготовке к вылету командир корабля доложил об обнаружении сбоя в работе некоторых систем. Для устранения неисправности были приглашены местные технические специалисты. На протяжении 1,5 часов службы пытались устранить неисправность", – рассказала пресс-секретарь.
По ее словам, пассажиры покинули воздушное судно.
"После получения разрешения пассажиры комфортно размещены. Вылет ожидается в сегодня в 18:00. Мы сожалеем о неудобствах, однако, безопасность пассажиров является для нас безусловным приоритетом", – добавила Спивакова.
Ранее почти 40 авиарейсов отменили и задержали в Москве. Наибольшее количество корректировок также случилось в аэропорту Домодедово.
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