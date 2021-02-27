Рейс из Дубая в Москву задержан до вечера по техническим причинам

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Дубая (ОАЭ) в Москву задержан до вечера по техническим причинам. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании Юлию Спивакову.

"Уже после посадки пассажиров при подготовке к вылету командир корабля доложил об обнаружении сбоя в работе некоторых систем. Для устранения неисправности были приглашены местные технические специалисты. На протяжении 1,5 часов службы пытались устранить неисправность", – рассказала пресс-секретарь.

По ее словам, пассажиры покинули воздушное судно.

"После получения разрешения пассажиры комфортно размещены. Вылет ожидается в сегодня в 18:00. Мы сожалеем о неудобствах, однако, безопасность пассажиров является для нас безусловным приоритетом", – добавила Спивакова.

Ранее почти 40 авиарейсов отменили и задержали в Москве. Наибольшее количество корректировок также случилось в аэропорту Домодедово.