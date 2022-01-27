Движение восстановлено на центральном участке МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Движение на центральном участке МЦД-2 восстановлено, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.
Диаметральные поезда снова следуют полным маршрутом. При этом для скорейшего ввода в график в расписание поездов Московского центрального диаметра и Московской железной дороги внесли корректировки.
Пассажиров просят следить за объявлениями.
Ранее движение поездов приостановили на центральном участке МЦД-2. Составы по техническим причинам не ходили на участке Курская – Дмитровская. При этом поезда следовали до Курского и Рижского вокзалов и отправлялись в обратном направлении.
Из-за инцидента пассажиров попросили пользоваться пересадками на метро и МЦК. В частности, на Курском радиусе можно воспользоваться станциями Царицыно, Текстильщики и Новохохловская. В свою очередь, на Рижском есть возможность пересесть на Щукинскую, Стрешнево и Дмитровскую станции.
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