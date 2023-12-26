Деды Морозы поздравили пассажиров московского транспорта

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В преддверии Нового года 100 Дедов Морозов поздравили пассажиров столичного транспорта. Они проехали по БКЛ, Кольцевой, Калужско-Рижской линиям метро, а также по МЦК и МЦД-4. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

"В этом году мы составили новый маршрут и охватили больше линий, в том числе открывшиеся в 2023 году МЦД-4 и БКЛ. Надеемся, что знакомые с детства персонажи Нового года подарили пассажирам приятное ощущение приближающегося праздника", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы..

Флешмоб проводится не первый раз, однако в этом году он стал рекордным по количеству участников. Свой маршрут зимние волшебники начали с танца под новогодние хиты на станции Нижегородская МЦК. Кроме того, Деды Морозы подарили пассажирам 15 тысяч елочных игрушек в стилистике московского транспорта.

Ранее столичный Дед Мороз вышел на связь с космонавтами МКС и поздравил их с наступающим Новым годом. Главный зимний волшебник из Московской усадьбы в Кузьминках специально приехал в Центр управления полетами и пообщался с российским экипажем.

Дед Мороз пообещал следить за успехами экипажа с Земли и поблагодарил их за работу.



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