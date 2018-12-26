Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Режим работы автобусов до ТЦ "Мега" изменится с 30 декабря по 8 января, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Изменения затронут маршруты №959 4-й микрорайон Митина − ТЦ "Мега Химки", №961 Метро "Ясенево" – ТЦ "Мега Теплый Стан", №962 "Метро "Бульвар Дмитрия Донского" – ТЦ "Мега Теплый Стан" и №964 "Метро "Теплый Стан" – ТЦ "Мега Теплый Стан".

30 декабря последние автобусы от ТЦ "Мега Химки" и "Мега Теплый Стан" отправятся в 0:30, 31 декабря – в 18:30.

1 января первые автобусы от станций метро "Ясенево", "Бульвар Дмитрия Донского", "Теплый Стан" и от остановки "4-й микрорайон Митина" отправятся в 12:00, последние автобусы от торговых центров поедут в 0:32.

Со 2 по 7 января последние автобусы от торговых центров будут отправляться в 0:30. 8 января от ТЦ "Мега Теплый Стан" – в 23:20, от ТЦ "Мега Химки" – в 23:30.