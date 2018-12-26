Новая остановка появилась у аэроэкспресса в аэропорт Домодедово

Поезда "Аэроэкспресс", которые курсируют между аэропортом Домодедово и Павелецким вокзалом, с 28 декабря будут останавливаться на платформе "Верхние Котлы" Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как уточняется, через семь минут поезда будут прибывать на промежуточную станцию после отправления с Павелецкого вокзала и через 35 минут после отправления из аэропорта Домодедово.
Для удобства пассажиров уже установили кассы, а также автоматы, в которых можно купить билет.
С платформы "Верхние Котлы" можно сделать пересадку на одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК). Также пересесть можно на маршруты наземного общественного транспорта.
Ранее сообщалось, что для пользователей Googlе Pay стала доступна оплата билетов на поезда "Аэроэкспресса". Бесконтактная оплата с помощью платежной системы Google возможна также на турникетах "Аэроэкспресс" в терминалах компании.
Кроме того, в декабре "Аэроэкспресс" начал возить детей за рубль. Акция приурочена к новогодним каникулам и продлится до 15 января. Чтобы воспользоваться скидкой, нужно показать свидетельство о рождении ребенка. Праздничный тариф рассчитан на детей возрастом от 5 до 14 лет. За рубль они могут ездить в вагонах стандартного класса на всех направлениях "Аэроэкспресса". Детей до 5 лет возят, как и прежде, бесплатно.
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