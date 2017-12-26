ЦППК объявила конкурс на закупку первой партии поездов для МЦД

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
ЦППК объявила конкурс на закупку первой партии поездов для одного из московских диаметральных маршрутов пригородного железнодорожного сообщения (МЦД), сообщает пресс-служба перевозчика.
Планируется закупить 23 электропоезда. Они будут обслуживать МЦД-1 Одинцово – Лобня. Поезда начнут поступать в собственность перевозчика с лета 2018 году, а в 2019 году парк будет полностью укомплектован.
По условиям конкурса, новые поезда должны развивать максимальную скорость 120 километров в час, быть адаптированными под частые остановки и максимально возможную пассажировместимость.
Для поездов МЦД предусматривается планировка сидений по схеме "2+2". Ширина входных дверей – не менее 1 метра 25 сантиметров. В поездах будет установлена современная система климат-контроля, тепловые завесы у наружных входных дверей, современные аудио- и визуальные системы информирования пассажиров.
Также в каждом поезде предусмотрено не менее двух экологически чистых туалетных комплексов.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что первые опытные диаметры появятся в Москве в течение двух–трех лет. Это будут ветки Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск. На МЦД планируется пустить "Ласточки" или их аналоги.
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