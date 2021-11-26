В разных районах столицы с 27 ноября начнут работать новые автобусные остановки

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Новые остановки общественного транспорта с 27 ноября начнут работать в разных районах Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.

"Организуются новые остановки на улице Станционная: "Гостиничная улица" в сторону Дмитровского шоссе, "Станционная улица" в обе стороны, "Метро Окружная" в сторону Дмитровского шоссе", – говорится в сообщении.

Также на 50 метров вперед по ходу движения переносится остановка "Колледж градостроительства" на улице Стартовая. Кроме того, на 100 метров в сторону улицы Годовикова переносятся остановки "Калибровская улица" при движении в обе стороны.

Остановка "метро Бауманская" в сторону станции метро "Красносельская" переносится на 120 метров вперед по ходу движения. В связи с завершением строительных работ движение автобусов по улице Рождественская в районе Некрасовка восстанавливается с 27 ноября.

Ранее сообщалось, что новые выделенные полосы для общественного транспорта введут на пяти участках столичных улиц с 13 декабря. На Зеленодольской улице Москвы полоса протянется на 400 метров. Она будет расположена от улицы Юных Ленинцев до Волгоградского проспекта. Данным участком ежедневно пользуются 28 тысяч человек.

Новая выделенная полоса протяженностью 450 метров будет организована на Электродной улице. С 13 декабря приоритетный проезд по нему получат маршруты № 46 и 659. Ими пользуются порядка пяти тысяч человек при поездках до станции метро "Шоссе Энтузиастов".