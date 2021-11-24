В Москве перенесут остановку "Производственная улица" для ряда автобусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 25 ноября в Москве перенесут остановку "Производственная улица" в районе Солнцево для автобусов № 707, 729, 734. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

Изменения связаны с реконструкцией улицы Производственной.

Ранее сообщалось, что новые выделенные полосы для общественного транспорта введут на пяти участках столичных улиц с 13 декабря. На Зеленодольской улице Москвы полоса протянется на 400 метров. Она будет расположена от улицы Юных Ленинцев до Волгоградского проспекта. Данным участком ежедневно пользуются 28 тысяч человек.

Новая выделенная полоса протяженностью 450 метров будет организована на Электродной улице. С 13 декабря приоритетный проезд по нему получат маршруты № 46 и 659. Ими пользуются порядка пяти тысяч человек при поездках до станции метро "Шоссе Энтузиастов".

