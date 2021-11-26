Почти 20 рейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Отмены и задержки авиарейсов фиксируются в Москве. Об этом свидетельствуют данные табло столичных аэропортов.

Как информирует сервис "Яндекс.Расписания", всего корректировки затронули 18 рейсов.

Больше всего изменений в расписании случилось в Шереметьево. Там отменили 8 рейсов. Кроме того, вылет одного лайнера был задержан.

В воздушной гавани Внуково сообщили о задержке 4 и отмене 3 авиарейсов.

В свою очередь, в Домодедово отменили 2 взлета.

Причины случившегося не сообщаются.

Ранее в трех столичных аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов. Сообщалось, что корректировки расписания произошли из-за снегопада.

В частности, в Домодедово 13 рейсов оказались задержаны, а еще два – отменены.