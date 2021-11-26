Почти 20 рейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Отмены и задержки авиарейсов фиксируются в Москве. Об этом свидетельствуют данные табло столичных аэропортов.
Как информирует сервис "Яндекс.Расписания", всего корректировки затронули 18 рейсов.
Больше всего изменений в расписании случилось в Шереметьево. Там отменили 8 рейсов. Кроме того, вылет одного лайнера был задержан.
В воздушной гавани Внуково сообщили о задержке 4 и отмене 3 авиарейсов.
В свою очередь, в Домодедово отменили 2 взлета.
Причины случившегося не сообщаются.
Ранее в трех столичных аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов. Сообщалось, что корректировки расписания произошли из-за снегопада.
В частности, в Домодедово 13 рейсов оказались задержаны, а еще два – отменены.