В приложении "Московский транспорт" появились опции заказа такси и бронирования каршеринга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В обновленном приложении "Московский транспорт" теперь можно выбрать и заказать такси, а также забронировать каршеринг или самокаты. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
Отмечается, что на платформе также можно строить мультимаршруты на всех видах транспорта, включая велосипеды, самокаты и каршеринг. Кроме того, появилась возможность следить за загруженностью общественного транспорта, отслеживать его по карте и прогнозировать время прибытия.
"Вызов такси доступен прямо из приложения. "Яндекс Go" или "Ситимобил" доставят вас в нужную точку. Вам останется выбрать, какой из операторов будет выгоднее для вас в нужную минуту", – говорится в сообщении.
Уточняется, что с наступлением сезона можно будет забронировать самокаты Urent и Whoosh.
В Дептрансе уточнили, что самые частые и регулярные маршруты можно добавить в избранное, после чего они помечаются на карте специальными иконками.
Ранее урбанист, глава Агентства стратегического развития "ЦЕНТР" Сергей Георгиевский рассказал, что Москва будет развиваться в сторону интеграции железных дорог с городским транспортом и внедрения цифровых технологий в траспортную инфраструктуру.
По словам эксперта, за последнее время транспортная сеть Москвы получила хороший импульс развития. В качестве примеров эксперт назвал открытие МЦК, выделенки, строительство новых линий метро и переход на электробусы.
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