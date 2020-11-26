В новых "Сапсанах" появятся купе

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В новых "Сапсанах" наряду с привычными сидячими местами будет предусмотрено спальное купе. Об этом сообщил замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов.
По его словам, новая партия поездов ожидается по графику – с 2022 года.
Он напомнил, что РЖД заключили соглашение на закупку и техническое обслуживание 13 новых поездов "Сапсан" на общую сумму 1,1 миллиарда евро в июне 2019 года.
"Там будет новшество, которое мы не успели сделать при модернизации первого поезда "Сапсан", – это закрытое спальное купе. Некоторые пассажиры просят сделать купе в "Сапсане", чтобы можно было закрыться, уединиться. Сейчас спального купе пока нет, но мы долго обсуждали, как это можно будет сделать", – цитирует Пегова РИА Новости.
Он добавил, что компания планирует сделать по одному купе на весь поезд. Это будет типовая конструкция, которую можно будет смонтировать в любой состав.
На сегодняшний день РЖД эксплуатирует 16 "Сапсанов". Они курсируют между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом. В поездах есть купе-переговорная – помещение в вагоне первого класса, расположенное за кабиной машиниста. В нем установлены четыре кресла, оборудованных поясничной поддержкой. Каждое из них оснащено розетками для подзарядки мобильного телефона, ноутбука или планшета.
Ранее стало известно, что воду в поездах в России начали обеззараживать ультрафиолетовыми светодиодами. Их устанавливают в новых вагонах производства Тверского вагоностроительного завода.
Также сообщалось, что РЖД продлили срок покупки билетов на поезда дальнего следования. Пассажиры вновь смогут купить билеты за 90 суток до отправления. Это касается всех перевозчиков на внутрироссийских направлениях.
В "Сапсанах" обновили интерьер
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