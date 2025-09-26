Участники детского велофестиваля смогут бесплатно провезти велосипеды в электричках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

ЦППК сделает бесплатным провоз велосипедов на территории Москвы и Подмосковья в выходные, 27 и 28 сентября, когда в столице будет проводиться Московский детский велофестиваль. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Уточняется, что в фестивальные дни проехать с велосипедом бесплатно в поездах можно будет с 09:00 до 21:00. Пассажиры должны будут оформить в кассе или билетном автомате специальный билет.

Кроме того, бесплатный проезд для велосипедистов будет доступен и во всех пригородных поездах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТ ППК).

Пассажиры с велосипедами должны будут оформить на станции отправления нулевую квитанцию.

Также в компаниях напомнили, что бесплатным провозом велосипедов можно пользоваться не только в дни фестиваля. Такая возможность доступна на пригородных маршрутах ЦППК с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00, а на МЦД – круглосуточно.

В поездах МТ ППК льготой можно пользоваться в те же часы. Чтобы проехать с велосипедом вне этого периода, необходимо оформить на него проездной документ, стоимость которого составляет 60 рублей за расстояние до 100 километров и 120 рублей при более дальней поездке.

При этом на участке Москва – Зеленоград-Крюково – Москва компания предоставляет возможность провести велосипед бесплатно в любое время при условии оформления велобилета. Приобрести его можно в том числе за 10 дней до планируемой поездки.

Детский велофестиваль будет проводиться в столице впервые. Он состоится на Цветном бульваре. Поучаствовать в данном мероприятии можно бесплатно.

Для детей в возрасте 4–6 лет будет доступна дистанция до 700 метров, 7–9 лет – до 1,4 километра, 10–13 лет – до 2,8 километра, а 14–16 лет – до 5,6 километра.