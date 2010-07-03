Свыше 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Свыше 40 рейсов задержано и отменено в двух столичных аэропортах. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

Отмечается, что во Внуково задержали 8 рейсов. В аэропорту Домодедово 29 вылетов перенесли и 5 отменили.

В воздушной гавани Шереметьево информации о задержанных и отмененных рейсах не предоставляли.

Ранее сообщения об изменениях в расписании столичных аэропортов поступали в субботу и воскресенье. Причины отмен и задержек не сообщались.