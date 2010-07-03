Почти 50 рейсов задержано и отменено в двух аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах задержали и отменили почти 50 рейсов. Об этом сообщает портал "Яндекс.Расписания".

Отмечается, что в аэропорту Внуково задержано 11 вылетов и 5 отменено. В Домодедово 26 самолетов вылетят позже, еще 7 не поднимутся в воздух совсем.

Воздушную гавань Шереметьево изменения в расписании не коснулись. Все самолеты вылетят согласно предписаниям.

О причинах изменений не сообщается.

Ранее самолет "Уральских авиалиний" экстренно приземлился в Геленджике. По неподтвержденным данным, причиной посадки стал перегрев двигателя.