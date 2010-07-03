Новая автобусная остановка появится на Варшавском шоссе 27 июля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На Варшавском шоссе с 27 июля появится новая остановка для двух автобусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Как уточнили в Мосгортрансе, на остановке "СНТ "Застройщик" пассажиры смогут сесть на автобусы №303 и № 1004. Она будет расположена между остановками "Баранково" и "Лесхоз" на Варшавском шоссе.

Ранее сообщалось, что маршрут автобуса № 728 изменится с 27 июля. Так, после остановки "Центр образования № 1417" автобусы поедут по улице Марьинский Парк, Проектируемому проезду № 3863 и улице Ставропольской до новой конечной остановки "Ставропольский проезд". Кроме того, при движении к Ставропольскому проезду на маршруте введут дополнительную остановку – "14-й микрорайон Марьинского Парка".