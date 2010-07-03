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15:26

Маршрут автобуса № 728 изменится с 27 июля

транспорт город

15:26

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" сообщили об изменении маршрута автобуса № 728 в районе 14-го микрорайона Марьинского Парка с 27 июля, передает Агентство "Москва".

Так, после остановки "Центр образования № 1417" автобусы поедут по улице Марьинский Парк, Проектируемому проезду № 3863 и улице Ставропольской до новой конечной остановки "Ставропольский проезд".

Отмечается, что при движении к Ставропольскому проезду появится дополнительная остановка "14-й микрорайон Марьинского Парка" по Проектируемому проезду № 3863.

Таким образом, автобусы № 728 не будут обслуживать остановку "14-й микрорайон Марьинского Парка" на улице Марьинский Парк.

Ранее стало известно, что из-за работ на железной дороге в период с 1 по 7 августа будет отменен ряд аэроэкспрессов между аэропортом Шереметьево и Белорусским вокзалом. В ночь с 1 на 2 августа, со 2 на 3 августа, с 5 на 6 августа, с 6 на 7 августа будут отменены рейсы с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево в 22:30, 23:30, 5:30 и 6:00, в обратном направлении – в 23:00, 00:30, 7:00.

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