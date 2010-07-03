Московское метро присоединилось к флешмобу "Твой ход"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Столичная подземка присоединилась к молодежной акции "Твой ход", которая проходит по всей России в честь школьных выпускных, сообщает Агентство "Москва".

В руках каждого из участников флэшмоба был лист с определенной напечатанной буквой. Они следовали по маршруту, который образовывал на карте метрополитена форму сердца, и скандировали лозунги "Выпускник" и "Твой ход".

Завершилась акция танцами на станции метро "Курская". Там специально для участников выступили музыканты.

В конце июня в стране традиционно проходят выпускные. В 2019 году более 650 тысяч человек покинули стены российских школ. В столице одной из самых крупных площадок праздника стал по традиции Парк Горького.

Бывших учеников школ поздравил Сергей Собянин. Мэр Москвы пожелал выпускникам не терять интерес к знаниям, а также отметил, что только так можно раскрыть свои таланты.