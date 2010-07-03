Встреча выпускников школ с актерами, музыкантами и блогерами прошла в "Депо.Москва"

Встреча для выпускников школ с актерами, музыкантами и блогерами прошла в фуд-молле "Депо.Москва" в рамках федеральной акции "Твой ход", сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.
"С выпускниками пообщались известный видеоблогер, автор и исполнитель песен Люся Чеботина, актриса и телеведущая Анна Пескова, солист группы "Интонация", автор саундрека к сериалу "Молодежка" Денис Гладкий, актер театра и кино Влад Канопка", – говорится в сообщении.
На встрече эксперты рассказали выпускникам истории успеха, а также дали советы, как найти свое призвание.
В конце июня в стране традиционно проходят выпускные. В 2019 году более 650 тысяч человек покидают стены российских школ. В столице одной из самых крупных площадок праздника стал по традиции Парк Горького.
Накануне бывших учеников школ поздравил Сергей Собянин. Мэр Москвы пожелал выпускникам не терять интерес к знаниям, а также отметил, что только так можно раскрыть свои таланты.
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