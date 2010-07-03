Собянин поздравил столичных выпускников с окончанием школы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Сергей Собянин поздравил московских выпускников с окончанием школы. Поздравление он разместил в своем блоге.

"Дорогие выпускники, поздравляю с окончанием школы! Но учеба не завершается со школой или вузом. Сегодня мир меняется стремительно, и если вы хотите приносить пользу себе и людям, надо учиться каждый день", – отметил мэр.

Собянин пожелал выпускникам не терять интерес к знаниям, а также отметил, что только так можно раскрыть свои таланты.

IX Всероссийская премия "Выпускник-2019" пройдет 20 июня в Государственном Кремлевском дворце. После концерта вечер продолжится на Красной площади, затем для выпускников устроят самую большую дискотеку в Гостином дворе.

Ранее сообщалось, что столичные спасатели перейдут на усиленный режим работы в связи с выпускными. В таком режиме они будут дежурить с 18:00 20 июня до 6:00 21 июня. В круглосуточном режиме также будут дежурить вертолеты Московского авиационного центра.

В свою очередь, экологи призвали выпускников не запускать воздушные шары и китайские шары желаний в честь окончания школы, так как это вредит природе. В качестве альтернативы школьникам предложили посадить дерево, куст или сделать фотографию.

В связи с праздничными мероприятиями будет ограничено движение транспорта в центре Москвы.

