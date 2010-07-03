Собянин поздравил столичных выпускников с окончанием школы

Сергей Собянин поздравил московских выпускников с окончанием школы. Поздравление он разместил в своем блоге.
"Дорогие выпускники, поздравляю с окончанием школы! Но учеба не завершается со школой или вузом. Сегодня мир меняется стремительно, и если вы хотите приносить пользу себе и людям, надо учиться каждый день", – отметил мэр.
Собянин пожелал выпускникам не терять интерес к знаниям, а также отметил, что только так можно раскрыть свои таланты.
IX Всероссийская премия "Выпускник-2019" пройдет 20 июня в Государственном Кремлевском дворце. После концерта вечер продолжится на Красной площади, затем для выпускников устроят самую большую дискотеку в Гостином дворе.
Ранее сообщалось, что столичные спасатели перейдут на усиленный режим работы в связи с выпускными. В таком режиме они будут дежурить с 18:00 20 июня до 6:00 21 июня. В круглосуточном режиме также будут дежурить вертолеты Московского авиационного центра.
В свою очередь, экологи призвали выпускников не запускать воздушные шары и китайские шары желаний в честь окончания школы, так как это вредит природе. В качестве альтернативы школьникам предложили посадить дерево, куст или сделать фотографию.
В связи с праздничными мероприятиями будет ограничено движение транспорта в центре Москвы.
Несколько улиц в центре Москвы перекроют из-за бала "Выпускник"
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.