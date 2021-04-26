Парад судов от причала у Парка Горького пройдет 29 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На причале Парка Горького 29 апреля будет дан торжественный старт 88-й пассажирской навигации на Москве-реке. В параде судов примут участие более 40 теплоходов различных проектов от ретро до самых современных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ассоциации "Союз Судоходных Компаний".

Как уточняется, праздничная церемония будет проходить с 11:30 до 13:00.

Для гостей подготовили экскурсионные туры по Москве-реке, прогулки с дискотеками и просмотром городских праздничных салютов, многочасовые круизы по Московской области, гастрономические рейсы и многое другое.

Директор ассоциации Юлия Рукша рассказала, что в этом году особое внимание уделено мерам предосторожности c учетом рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора.

24 апреля впервые за 30 лет на Северном речном вокзале открыли летнюю речную навигацию. В этом году к Северному речному вокзалу подойдут 60 круизных теплоходов, которые объединяют Москву речными туристическими маршрутами с 38 городами России. Первый из них отправится в путешествие 28 апреля.

Пассажирская навигация подразумевает под собой не только круизные и прогулочные рейсы, но и регулярные транспортные маршруты. От Северного речного вокзала запустят теплоход, на котором, как на автобусе, можно будет быстро добраться до подмосковных Химок. В часы пик будут действовать скидки, оплатить проезд можно будет с помощью карты "Тройка".